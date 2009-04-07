Меры G20 по борьбе с офшорами раскрывают банковскую тайну

Меры G20, направленные на борьбу с офшорными зонами, предусматривают раскрытие банковской тайны.

Об этом сказано в комментарии Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Одним из основных тезисов, озвученным на последнем съезде «большой двадцатки» в конце марта, было предание огласке офшорными странами информации о компаниях, которые пользуются льготами, что даст возможность получать информацию о результатах хозяйственной деятельности компаний, а также относительно других доходов, полученных руководителями данных предприятий.

При этом, в случае отказа в предоставлении информации о клиентах, против стран с льготной системой налогообложения предусматривается применение штрафных санкций. В ГНАУ считают, что указанные меры направлены на раскрытие банковской тайны.

«Механизм раскрытия информации положительно повлияет на предотвращение непродуктивного оттока капитала в зоны с льготным налогообложением и даст возможность эффективно проводить меры по разрушению схем минимизации, что, в свою очередь, положительно повлияет на наполнение бюджета», - сказано в сообщении ГНАУ.

По мнению аналитика компании «Простобанк Консалтинг» Владимира ПАЮКА, принадлежность Украины к белой зоне налогообложения позволит украинскому бизнесу в будущем привлекать к работе иностранных партнеров, для которых этот фактор будет немаловажным в сотрудничестве.

Напомним, на последнем саммите ЕС 19-20 марта европейские страны с самым либеральным налоговым законодательством - Австрия, Бельгия и Люксембург - под давлением остальных государств сообщества, в первую очередь Франции и Германии, были вынуждены пойти на значительные уступки, в частности в вопросе ограничения банковской тайны и гармонизации налогового законодательства с остальными членами ЕС, под угрозой быть включенными в «черный список» территорий, считающихся «налоговым раем».