Внешний долг РФ снизился в I квартале на 6,4%

Внешний долг РФ снизился в первом квартале 2009 года, согласно предварительной оценке, на 31,2 миллиарда долларов или 6,4% - до 453,5 миллиарда долларов в основном за счет снижения внешней задолженности частного сектора, свидетельствуют материалы Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе, внешний долг органов государственного управления сократился за отчетный период до 28,4 миллиарда долларов с 29,4 миллиарда долларов, а органов денежно-кредитного регулирования - до 2,1 миллиарда долларов с 3,3 миллиарда долларов. В то же время, банки снизили свою внешнюю задолженность за квартал до 147,5 миллиарда долларов с 166,1 миллиарда долларов, а нефинансовый сектор - до 275,5 миллиарда долларов с 285,8 миллиарда долларов.