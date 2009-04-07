Официальный курс НБУ на 08.04.2009

Официальный курс НБУ на 08.04.2009100 USD США – 770.0000 (на 7 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1020.6350 (на 7 апреля – 1039.1920) 10 RUR – 2.3065 (на 7 апреля – 2.3211)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 8 апреля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 67702.25 (на 7 апреля – 67721.50) 961 XAG 10 Серебро – 937.09 (на 7 апреля – 955.57) 962 XPT 10 Платина – 89551.00 (на 7 апреля – 88781.00) 964 XPD 10 Палладий – 17286.50 (на 7 апреля – 17171.00)

Официальный курс НБУ на 08.04.2009 100 USD США – 770.0000 (на 7 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1020.6350 (на 7 апреля – 1039.1920) 10 RUR – 2.3065 (на 7 апреля – 2.3211) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 8 апреля 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 67702.25 (на 7 апреля – 67721.50) 961 XAG 10 Серебро – 937.09 (на 7 апреля – 955.57) 962 XPT 10 Платина – 89551.00 (на 7 апреля – 88781.00) 964 XPD 10 Палладий – 17286.50 (на 7 апреля – 17171.00)

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