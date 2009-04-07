Официальный курс НБУ на 08.04.2009
19:17, 07 апреля 2009Финансы
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Доллар на месте, евро подешевел
Официальный курс НБУ на 08.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1020.6350 грн.; 10 RUR – 2.3065 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 8 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 7 апреля – 770.0000)
100 EUR – 1020.6350 (на 7 апреля – 1039.1920)
10 RUR – 2.3065 (на 7 апреля – 2.3211)
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