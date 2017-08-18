Нацбанк опустил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2549,0401 (18 августа – 2550,6409)

100 EUR – 2992,5731 (18 августа – 2983,4847)

10 RUR – 4,2941 (18 августа – 4,3050)

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Как сообщал УНИАН, 18 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,48/25,50 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,92/29,94 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4904 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 390 сделок на сумму 242,58 миллиона долларов.