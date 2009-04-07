900 млн. кредитов Киеву предоставили «Хрещатик» и «Альфа-Банк»

Кредит в 900 млн. грн. для расчетов с “Киевэнерго” предоставили столице банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк»

Киев. 7 апреля. УНИАН. Кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженностей перед АЭК “Киевэнерго” предоставили столице банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию и.о председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО. (УНИАН: 6 апреля Киев перечислил указанную сумму средств на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию указанной компании).

«В соответствии с решением сессии Киевсовета о привлечении денежного кредита, мы заключили кредитное соглашение с банками «Хрещатик» и «Альфа-Банк» и получили кредит в размере 900 млн. грн. Из них 150 миллионов перечислил банк «Хрещатик» и еще 750 миллионов – «Альфа-Банк», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он уточнил, что кредитное соглашение было заключено в соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса Украины. Перечисление средств осуществлялось по схеме: банки – местный бюджет – Главное управление топлива, энергетики и энергосбережения – АЭК «Киевэнерго» – НАК «Нафтогаз Украины».

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что сейчас продолжается работа по привлечению остальной суммы кредита.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года для возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных нужд города. Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения займа.

Кабинет министров Украины распоряжением №308-р от 25 марта 2009 года согласился с предложением Киевской горгосадминистрации относительно оформления двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго”.

Финансовый директор АЭК «Киевэнерго» Михаил УТКИН сообщил сегодня, что КГГА перечислила АЭК «Киевэнерго» часть долга - 900 млн. грн. из общего объема задолженности, которая на начало года составляла 1 млрд. 514 млн. грн. По его информации, полученные средства компания перечислит ДК «Газ Украины» в качестве оплаты задолженности за газ, который был использован в текущий отопительный период.