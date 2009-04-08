Иена и доллар в мире растут к евро

Курсы иены и доллара растут по отношению к единой европейской валюте. На курс данных валют оказывает влияние снижение азиатских фондовых рынков, стимулировавшее спрос на доллар и иену, сообщает k2kapital..

Между тем, на укрепление курса японской валюты может негативно повлиять доклад правительства Японии по промышленным заказам, которые могли снизиться пятый месяц подряд. В частности, аналитики ожидают, что за февраль будет зафиксировано снижение данного показателя на 6,9%.

Ослабление курса евро по отношению к доллару третий день подряд вызвано пессимистичными настроениями инвесторов относительно возможного падения экспорта в Германии в феврале, что может говорить об углублении рецессии крупнейшей европейской экономики. Доклад статистического бюро Германии об объеме экспорта за отчетный период ожидается сегодня.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 131,9 иены, а не 133,29 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 100,05 иены за доллар против 100,42 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3182 долл. за евро против 1,3272 долл. в торговую сессию накануне.