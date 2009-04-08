Банк Австралии снизил процентную ставку

Резервный банк Австралии понизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 3%. Решение было объявлено 7 апреля, сообщает РосФинКом.

Большинство аналитиков и участников рынка ожидали, что ставка не изменится, однако некоторые ожидали снижения как на четверть, так и на половину процентного пункта. Глава австралийского Центробанка Глен Стивенс (Glenn Stevens) не исключает возможности дальнейших незначительных изменений, отмечая, что руководство располагает пространством для маневра.

На прошлой неделе заместитель управляющего ЦБ Австралии Рик Баттеллино (Ric Battellino) отметил, что в 2009 г. ожидается сокращение экономики страны. Спад экономической активности будет зафиксирован впервые с 1991 г.