Золото в мире дорожает

Золото дорожает во вторник на фоне закрытия инвесторами коротких позиций, отойдя от двухмесячного минимума, но стабильность фондовых рынков ограничивает рост цены, сообщает Рейтер.

На 15.45 МСК золото стоило 874,40/875,90 долл. за унцию после роста до 879,55 долл. в ходе сессии по сравнению с ценой закрытия понедельника в 868,80 долл.

Рост фондовых рынков вернул инвесторам аппетит к высокорискованным активам, снизив привлекательность золота, которое в понедельник пробило ключевые технические уровни в 880 долл. и 870 долл. и достигло 10-недельного минимума в 864,30 долл.

"У золота статус "тихой гавани", но из-за роста оптимизма и, вероятно, роста готовности к риску в финансовом секторе, по золоту можно делать лишь очень краткосрочные прогнозы", - сказал директор по ценным металлам Fortis Герри Шуберт.

Золото по-прежнему на 13 процентов дешевле 11- месячного максимума в 1.000 долл., достигнутого в феврале, но как считают аналитики, может вернуться к этому значению, если инвесторы реально оценят состояние мировой экономики.

Палладий вырос до 222,50/226,50 долл. за унцию на 15.45 МСК с цены закрытия понедельника в 221,00 долл., а серебро стоило 12,05/12,12 долл. против 12,10 долл.