ЕЦБ может снизить процентную ставку

Европейский Центробанк может опустить базовую процентную ставку ниже одного процента годовых в том случае, если состояние европейской экономики ухудшится. Об этом заявил член совета ЕЦБ Георгиос Провопулос, сообщает Finam.ru.

"Я не считаю, что 1% - это пороговый уровень для учетной ставки Европейского Центробанка… и не исключаю, что ЕЦБ может опустить ставку еще ниже, если того потребует ухудшающаяся экономическая ситуация", - отметил в интервью агентству Bloomberg Джордж Провопоулос, который возглавляет Центробанк Греции.

Ранее, члены совета Европейского Центробанка Аксель Вебер и Эвальд Новотны заявляли, что 1-процентный уровень является пороговым и ниже этой отметки учетная ставка опускаться не будет.

Председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише на прошедшей неделе заявил, что 0,25-процентное понижение учетной ставки может произойти в следующем месяце.

ЕЦБ 2 апреля снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 1,25%. Это минимальное значение со дня основания банка в 98-м году. Ближайшее заседание руководства ЕЦБ запланировано на 7 мая.