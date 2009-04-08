На Прикарпатье инфляция в марте составила 101%

На Прикарпатье индекс потребительских цен в марте этого года составил 101%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области, в марте т.г. индекс потребительских цен составил 101,0%, в январе-марте т.г. – 105,8% (в 2008 г. – 103,4 и 109,3% соответственно).

На потребительском рынке Прикарпатья в марте т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего подорожали бананы (на 10,4%), сахар (на 8,6%) и масло (на 4,3%). На 2,7% выросли в цене другие продукты питания (пряности, кулинарные травы, супы), на 2,3% – хлеб и хлебопродукты, на 1,1% – рыба и продукты из рыбы. Вместе с тем, в марте в Ивано-Франковской области на 6,9–0,7% подешевели яйца, жиры животные, растительное масло и овощи.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились в области в марте т.г. на 2,6% за счет уменьшения платы за горячую воду и отопление (на 10,3%) в соответствии с фактическими расходами.

В сфере здравоохранения цены выросли на 7,3%, что, в основном, обусловлено повышением цен на стоматологические услуги (на 26,1%) и подорожанием фармацевтической продукции (на 4,0%).

В марте т.г. в сфере отдыха и культуры цены в Ивано-Франковской области повысились на 3,2%, в т.ч. на услуги отдыха и культуры – на 8,8%, газеты, книги и канцелярские товары – на 2,5%, аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации – на 1,7%.

Предметы домашнего потребления, бытовая техника стали более дорогими на 2,6%, в т.ч. товары и услуги для ежедневной поддержки жилья подорожали на 7,0%, инструменты и оборудование для дома и сада и изделия из стекла и столовая посуда – на 4,1%, мебель и ковры – на 3,0%.

Кроме того, в марте т.г. в области повысились цены на разные товары и услуги – на 2,9%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 1,8%, услуги ресторанов и гостиниц – на 1,7%.