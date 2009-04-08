Доллар в банках подешевел еще

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., что на 0,6% дешевле, чем вчера, продают – по 8,15 грн., на 0,4% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,90-8,08 грн., по продаже – 8,1199-8,20 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., что дешевле на 1,8%, по сравнению с 7 апреля, продают – по 10,90 грн. - на 1,1% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,80 грн., по продаже евро - в пределах 10,60-11,86 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,5%, по сравнению с 7 апреля, и составляет в среднем 0,2218 грн., продажи – немного понизился – до 0,2495 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,00 грн., (на 0,7% дешевле, по сравнению с 7 апреля) продают – по 8,14 грн. (на 0,4% дешевле).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,49 грн. (курс понизился на 2% по сравнению с 7 апреля), продажи – 10,84 грн. (на 1,4% дешевле).

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам понизился на 1,5% со вчерашнего дня и составил 0,2286 грн., продажи – на 1% – до 0,2523 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,10/8,19 грн., евро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,235 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,20 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,93/8,14 грн., евро – 10,4715/10,95 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 8 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,20635, к российскому рублю – 0,23065.