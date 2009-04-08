Турчинов: Кабмин надеется на результативную работу миссии МВФ

Правительство рассчитывает на результативную работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

По его словам, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила ему сегодня провести очередное заседание Кабмина.

«Мы возобновляем активное и, я надеюсь, результативное сотрудничество. Антикризисные меры, которые принимало правительство, его настойчивость в вопросах преодоления кризиса отмечены международными финансовыми организациями, и, я надеюсь, что мы почувствуем в этом вопросе и международную поддержку», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является очень важным для Национального банка Украины в вопросе стабилизации национальной валюты. «И вообще это положительно повлияет на международный авторитет нашего государства», - добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА напомнила журналистам, что сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с миссией МВФ, которая прибыла в Украину.

Как сообщал УНИАН, по информации представительства МВФ в Украине, миссия Международного валютного фонда начнет работать в нашей стране 9 апреля.

При этом, в представительстве не сообщили, когда именно прилетает делегация, а также – состав делегации.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.