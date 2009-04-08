Межбанк: доллар открылся падением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок - 8,0450/8,1075 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2365/0,2395, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6100/10,6985. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3191/93 (вторник - 1,3363/65).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.