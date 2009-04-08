НБУ привлек под депозитные сертификаты 347 млн. грн.

Национальный банк Украины во вторник, 7 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 347 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Нацбанк привлек средства от четырех банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Кроме того, 7 апреля НБУ предоставил одному из комбанков средства через постоянно действующую систему рефинансирования (кредиты овернайт) на сумму 12,5 млн. грн. под 20% годовых.

Кредиты рефинансирования предназначены для поддержки ликвидности банков в случае возникновения неожиданного и временного ее дефицита в связи с незапланированным оттоком ресурсов или невозвращением в определенный срок средств от осуществления активных операций (кредиты, ценные бумаги и т. п.).

Кредиты рефинансирования предоставляются Национальным банком на выполнение им функции кредитора последней инстанции.