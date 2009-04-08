ВВП за I квартал Госкомстат обнародует в июне

Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал этого года Государственный комитет статистики обнародует в конце июня.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Напомним, ранее руководитель Госкомстата Александр ОСАУЛЕНКО сообщал, что, согласно международной практике, предварительный показатель ВВП будут обнародованы на 45-й день, следующий за отчетным периодом (то есть, ориентировочно, в середине мая), а окончательный показатель ВВП за 1-й квартал будет рассчитан и обнародован на 90-й день после отчетного периода (то есть, в конце июня).

В 2009 году Госкомстат отказался от публикации ежемесячных данных о динамике ВВП, а перешел на публикацию квартальных показателей. Должностные лица объясняют это намерением приблизить украинскую отчетность к международным стандартам.

Справка УНИАН. Ранее, когда Госкомстат публиковал ежемесячные данные по ВВП, информация обнародовалась в промежутке с 15 по 20 числа месяца, следующего за отчетным (например, ВВП за ноябрь и за январь-ноябрь 2008 года Госкомстат обнародовал 15 декабря 2008 года).

Что касается квартального показателя ВВП, то в 2008 году Госкомстат обнародовал данные, ориентировочно, через 90 дней после окончания отчетного периода (ВВП за 1 кв. 2008 года был обнародован 11 июля 2008 года, за 2 кв. – 15 октября 2008 года, за 3 кв. – 8 января 2009 года (но в несколько сокращенном виде), за 4 кв. и за 2008 год в целом – 6 апреля 2009 года.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.