КНДР смогла заработать на экспорте руды и угля вопреки санкциям Китая

КНДР заработала на экспорте угля и железной руды около $270 млн несмотря на санкции, которые против Пхеньяна ввело министерство коммерции Китая, сообщается в экспертном докладе ООН, с которым ознакомилось агентство Kyodo.

Уточняется, что Северная Корея сменила пути поставок с КНР на страны Юго-Восточной Азии.

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В докладе также отмечается «ослабевание мер, направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения».

Эксперты подчеркивают, что сложилась ситуация, при которой источники финансирования ядерной программы КНДР заблокировать сложно.

С 15 августа в рамках выполнения последней резолюции СБ ООН 2371 Китай ввел запрет на ввоз ряда товаров из КНДР.