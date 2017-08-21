В Вашингтоне завершился первый раунд переговоров по реформе соглашения НАФТА

США, Канада и Мексика в воскресенье, 20 августа, завершили первый раунд переговоров по реформе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), заключенного США, Канадой и Мексикой в 1994 году, как сообщает DW.

Стороны положительно оценили итоги пятидневной встречи, на которой затрагивалось более десятка тем. Число и спектр представленных предложений отражают цель достичь "амбициозного результата", приведя документ в соответствие со стандартами XXI века, во благо граждан трех стран, говорится в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, главы канадского МИД Христи Фриланд и министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

На заключительной пресс-конференции стороны говорили об "ускоренных и масштабных переговорах" и договорились проводить встречи раз в три недели. Следующий раунд намечен на 1-5 сентября, он пройдет в Мексике. Стороны постараются добиться компромисса до января 2018 года, когда в Мексике начнется предвыборная кампания.

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Впрочем, эксперты сомневаются в том, что соглашения удастся достигнуть быстро - ранее подобные переговоры длились несколько лет. Кроме того, источники сообщают, что стороны "выложили на стол еще не все карты".

Соглашение НАФТА президент США Дональд Трамп неоднократно называл "катастрофой" и худшей торговой сделкой в истории. "Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов с Мексикой составляет 60 миллиардов долларов. С момента заключения односторонней сделки НАФТА мы потеряли огромное число рабочих мест и компаний", - заявил он в январе. Трамп пригрозил, что США может в одностороннем порядке выйти из соглашения, если в него не будут внесены изменения.