Ющенко: дефицит бюджета-2009 составляет до 8% ВВП

Бюджет, который предлагается сегодня, на 2009 год, если рассчитать прямой и непрямой дефицит бюджета, он составляет 7,5-8% от ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

"Это приблизительно 80-85 млрд. грн., которые нужно профинансировать Национальному банку, но при этом удержать контроль над инфляцией», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что без сбалансированной государственной политики, которая должна минимизировать аппетиты государства на ресурсы, «мы прикладному сектору экономики, в том числе и строительному, не сможем помочь».

В.ЮЩЕНКО добавил, что сейчас "не нужно давать поддержку правительственному потреблению, а необходимо поддержать экономику, которая стимулирует потребительский спрос".

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн. (или 2,9% ВВП), в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

По мнению экспертов, дефицит Государственного бюджета в 2009 году может составить 62 млрд. грн., или 6,1% от ВВП, в случае если расходы бюджета не будут кардинально пересмотрены.