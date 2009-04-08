Данилишин: точные прогнозы экономразвития невозможны

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что в сегодняшних условиях, когда экономическая ситуация почти во всех странах напрямую зависит от развития экономического кризиса, давать точные экономические прогнозы практически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя информацию Всемирного банка об ухудшении макроэкономических показателей развития экономики Украины в 2009 году.

«Ни одна финансовая организация, которая занимается прогнозированием, как во второй половине 2008 года, так и в первой половине 2009, особенно в январе и в начале февраля, не могла дать реальных прогнозов для того или иного региона или страны, в том числе и для наиболее экономически развитых стран… Даже те прогнозы, которые дает сейчас Всемирный банк, МВФ либо другая финансовая организация для любой страны, являются чисто условным», – сказал Б.ДАНИЛИШИН. При этом он подчеркнул, что экономическая ситуация в мире и в отдельных странах меняется очень быстро.

Министр экономики отметил, что на сегодняшний день в Украине не стоит опасаться ухудшения инфляционной ситуации, а также значительного ухудшения ситуации в промышленном производстве. Он отметил, что развитие промпроизводства в основных экспортно ориентированных отраслях (ГМК и химпром – УНИАН) будет напрямую зависеть от тенденций на мировом рынке продукции, а в других отраслях – от того, насколько оперативно и успешно они переориентировались для работы на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк пересмотрел свой прогноз относительно динамики валового внутреннего продукта Украины в 2009 году до 9% падения против 4% падения, прогнозируемых ранее. Об этом сообщил вчера, 7 апреля, старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, ВБ также ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 13,6% до 16,4%. При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ сообщил, что к 2010 году инфляция в Украине замедлится до 10%, а к 2011 г. – до 8%.

В свою очередь директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз будет актуален только в случае принятия властями Украины пакета антикризисных мероприятий.

Согласно последнему прогнозу ВБ, номинальный ВВП по итогам текущего года составит 990,6 млрд. грн., в 2010 г. – 1 трлн. 103,5 млрд. грн., в 2011 г. – 1 трлн. 252,9 млрд. грн. Снижение экспорта Украины в текущем году ожидается на уровне 10,1%, в 2010 году прогнозируется рост на 1,1%, в 2011 г. – рост на 2,1%. Снижение импорта Украины в текущем году ожидается на уровне 34,3%, при этом в 2010 и 2011 годах прогнозируется рост на 2,4% и 7,6% соответственно.

По прогнозам ВБ, государственный и гарантированный долг Украины на конец 2009 года составит 28,8% ВВП, в 2010 г. – 29,2%, в 2011 г. – 30% ВВП.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2009 году с 4,5% до уровня «минус» 4%. При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Рост реального ВВП Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.