Пенсионный фонд обеспечил выплаты на Житомирщине за август на 80,1% - ОГА

Пенсионный фонд обеспечил выплаты на Житомирщине за август на 80,1%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, органы Пенсионного фонда Украины в области обеспечили финансирование пенсионных выплат на сумму 555,7 млн грн, что составляет 80,1% к потребности.

Читайте такжеРозенко сообщил, когда начнет действовать накопительная пенсионная система

«По состоянию на 19 августа органами ПФУ в области обеспечено финансирование пенсионных выплат на сумму 555,7 млн грн, что составляет 80,1% к потребности, которая составляет 693,5 млн грн. А именно, профинансировано предприятия почтовой связи по 22 августа и банковские учреждения по 20 августа», – говорится в сообщении.

Также указано, что финансирование пенсионных выплат военных пенсионеров (25,8 тыс.лиц) за август 2017 года проведено в полном объеме. На эти цели было направлено 68,6 млн грн.