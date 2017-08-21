Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год ликвидацию "Пивденкомбанка" и "Промэкономбанка", говорится в сообщении на сайте фонда.

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Согласно сообщению, фонд продлил ликвидацию "Пивденкомбанка" до 25 сентября 2018 года, ликвидацию "Промэкономбанка" - до 7 сентября 2018 года.

Фонд также продлил на указанный срок полномочия ликвидатора указанных банков Марины Славкиной.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц с сентября 2014 года начал ликвидацию неплатежеспособного "Пивденкомбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финансового учреждения.

"Пивденкомбанк" работал на рынке Украины с 1990 года. Банк входил в состав промышленно-финансовой группы "Метал Юнион", которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Промэкономбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финучреждения 10 сентября 2014 года.

"Промэкономбанк" (г. Донецк) работал на рынке Украины с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания "Суприм-К" (42,4971%).