НБУ сегодня купил у банков почти $51 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 21 августа, купил у банков 50,9 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,4603 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 52,9 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 25,46/25,48 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 25,4362 гривни/доллар, участники рынка заключили 164 сделки на 71 миллион долларов.