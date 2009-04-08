Банк России укрепил доллар

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, вырос по сравнению с 8 апреля на 39,41 копейки, курс евро - снизился на 15,85 копейки, сообщает РИА Новости..

ЦБ установил курс доллара с 9 апреля на уровне 33,7781 рубля, курс евро - на отметке 44,4993 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в среду составляет 38,60 рубля против 38,46 рубля во вторник.

Банк России объявил о завершении с 23 января управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,40 рубля).