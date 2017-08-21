НБУ ужесточил выдачу небанковским финучреждениям лицензий на перевод средств

Национальный банк Украины ужесточил условия получения небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ) лицензий на перевод средств, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, изменения предусмотрены новым Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением правления НБУ №80.

"Национальный банк продолжает унификацию подходов к лицензированию, и новое положение о лицензировании перевода средств является очередным шагом в этом направлении, - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. - Новый документ предусматривает анализ структуры собственности лицензиата и его деловой репутации. Кроме того, регулятор будет уделять значительное внимание изучению бизнес-плана компаний, планирующих деятельность по переводу средств, и исследованию их финансового состояния".

Новое положение предусматривает определение перечня условий, при которых НБУ выдает лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий небанковскими финуреждениями, исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и внедрение обязательства небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии

Кроме того, вводится требование к НФУ по раскрытию сведений о структуре их собственности и определения порядка предоставления таких сведений, устанавливаются требования к финансовому состоянию небанковских финансовых учреждений, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с целью централизации процессов лицензирования создал департамент лицензирования, отвечающий за регистрацию и лицензирование банков, согласование приобретения существенного участия в финучреждениях, а также назначение руководителей банков и лицензирование валютных операций.