НБУ предоставил в марте 14,5 млрд грн рефинансирования

Нацбанк с целью поддержки ликвидности банков в марте проводил операции по рефинансированию банков на общую сумму 14,5 млрд грн. Говорится в сообщении НБУ.

В марте объемы предоставленного рефинансирования оказались немного меньше (5,5%) февральских значений (15,3 млрд грн). При этом в прошлом месяце средства НБУ достались 56 коммерческих банков, в то время как в феврале помощь регулятора была распределена между 83 банками, сообщает Дело.

Львиная доля (10,1 млрд грн) из выделенного рефинансирования была предоставлена 25 банкам в рамках программы их финасового оздоровления. Еще 2,3 млрд грн банки получили в виде кредитов овернайт. 1,4 млрд грн было выделено в виде операций СВОП. Оставшиеся средства НБУ предоставил на тендерной основе сроком до 14 дней (307 млрд грн), а также путем проведения опериций прямого РЕПО (223,5 млрд грн ).

В сообщении Национального банка говорится, что в марте НБУ продолжал проводить процентную политику направленную на увеличение стоимости денег с целью создания стимулов для возвращения средств населения в банковскую систему, нивелирования инфляционного и девальвационного давления.

Базовая ставка по кредитам рефинансирования, определенная по итогам проведения еженедельных тендеров на термин 14 дней, в марте составила 22,5%, что соответствует уровню предыдущего месяца (февраль).

Средневзвешенная процентная ставка по всем операциям рефинансирования в марте выросла до 18,2% годовых (в т.ч по кредитам овернайт 19,5%), тогда как в феврале она составляла 17,2% (в т.ч по кредитам овернайт 18.0%).

Стоит отметить, что в марте НБУ значительно активизировал действия по мобилизации средств банков. Так за прошлый месяц используя различные инструменты Нацбанк мобилизировал 7,2 млрд грн ( всего с начала года 10,6 млрд грн).

Всего за первые три месяца 2009 года НБУ выделил на рефинансирование коммерческих банков 34,4 млрд грн