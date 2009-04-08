Инфляция в РФ в 2009 г может быть ниже 12%

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Улюкаев считает, что инфляция в России в 2009 году может быть ниже 12 процентов, сообщает РИА Новости.

"Может быть 12, и ниже может быть", - сказал он, отвечая на вопрос об инфляции.

Улюкаев отказался уточнить размер оттока капитала в марте, отметив, что "по апрелю и по маю, и по дальнейшим месяцам будет около нуля".

"Возможен небольшой отток, небольшой приток, исчисляемый единицами миллиардов", - сказал Улюкаев.

По итогам года Улюкаев прогнозирует отток капитала из РФ в объеме менее 70 млрд. долл.

Официальный прогноз ЦБР предполагает по итогам 2009 года отток капитала в размере 70 млрд. долл. и инфляцию на уровне 13 процентов.