Миссия МВФ может предложить новый план

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК допускает, что миссия Международного валютного фонда, которая сегодня возвращается в Украину, может предложить новый план, что позволит предоставить очередной транш кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы.

В то же время, А.ГОНЧАРУК прогнозирует, что в этом новом плане, если он будет, речь не пойдет об отказе от необходимости принятия законов, балансирующих бюджет Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины».

По его мнению, может идти речь лишь об изменении сроков принятия соответствующего законодательства.

Также А.ГОНЧАРУК сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с миссией МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

31 марта Верховная Рада рассматривала пакет антикризисных законопроектов, которые позволяют получить второй транш кредита МВФ.

Так, ВР приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" убытка от реализации импортного газа 2009 года (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие этих законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.