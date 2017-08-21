Активы работающих банков Украины выросли на 7 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-июль 2017 года выросли на 7,171 миллиарда гривень, или на 0,6%, – до 1,263 триллиона гривень по состоянию на 1 августа 2017 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в июле активы выросли на 25,546 миллиарда гривень, или на 2,1%.

Обязательства банков в январе-июле 2017 года сократились на 3,2%, в том числе в июле – на 0,1%, - до 1,096 триллиона гривень.

Капитал банков за 7 месяцев вырос на 34,9%, в том числе за июль - на 18,9%, до 167 миллиарда гривень.

Также сообщается, что по состоянию на 1 августа 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 89, в том числе 38 банков с иностранным капиталом

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков – 117.