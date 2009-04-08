Украинцы в Италии требуют отменить постановление Кабмина

Общественные организации украинцев за рубежом требуют от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отменить постановление правительства о налогообложении трудовых мигрантов.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

Он отметил, что 5 марта 2009 года правительство приняло постановление № 236 “О разъяснении особенностей применения отдельных норм указа Президента Украины от 3 июля 1998 года № 727 для физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность за пределами Украины в условиях мирового финансово-экономического кризиса”.

О.ГОРОДЕЦКИЙ отметил, что в последнее время участились попытки фискальных органов Украины облагать налогом сбережения трудовых мигрантов, прикрываясь так называемым “социальным равенством” с жителями Украины.

По убеждению О.ГОРОДЕЦКОГО, подобные действия украинской власти, особенно во время финансово-экономического кризиса, не способствуют улучшению ситуации в государстве. Напротив, по его словам, такие решения сеют панику среди трудовых мигрантов, вынуждают их уменьшать переводы на Родину и задумываться над тем, чтобы окончательно остаться в стране пребывания.

“Мы считаем, что какие-либо попытки обложить налогом граждан Украины, которые работают за границей, еще какими-то дополнительными налогами являются абсолютно незаконными, они не имеют прецедента в мировой практике”, - сказал он.

О.ГОРОДЕЦКИЙ напомнил, что между Украиной и Италией подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения, и украинцы, которые легально работают в Италии, платят налоги в этой стране.

“Считаю, что нет абсолютно никаких правовых оснований требовать, чтобы люди, которые работают за границей, платили еще какие-то налоги”, - сказал он.

О.ГОРОДЕЦКИЙ сообщил, что общественные организации украинцев за границей, кроме прекращения налогообложения денежных переводов трудовых мигрантов, требуют от Президента и правительства на время финансово-экономического кризиса не принимать никаких решений, дестабилизирующих ситуацию и сеют панику среди украинцев, которые работают за рубежом. Также украинские эмигранты требуют не допустить уменьшения финансирования украинских дипломатических представительств в странах массового проживания граждан Украины. Они призывают украинскую власть поощрять мигрантов переводить деньги в Украину, гарантируя им право на неприкосновенность частной собственности.

О.ГОРОДЕЦКИЙ отметил, что на сегодня под этими требованиями поставили свои подписи представители около 20 украинских общественных организаций Италии. По его словам, если украинская власть не удовлетворит требования трудовых мигрантов, их протесты будут значительно серьезнее.

При этом О.ГОРОДЕЦКИЙ сообщил, что на сегодня в Италии работает около 600 тыс. украинцев.

В свою очередь, глава Комиссии Украинской греко-католической церкви по делам мигрантов Григорий СЕЛЕЩУК отметил, что в украинском политикуме явление трудовой миграции не получило должного внимания. “Несмотря на декларативные заявления, к сожалению, дальше дело не пошло”, - сказал он.

По словам Г.СЕЛЕЩУКА, это объясняется слабой политической волей представителей власти действительно стать на защиту трудовых мигрантов и отсутствием четкого понимания, какие конкретные меры нужно принимать. Также он считает, что власть недостаточно готова к широкому привлечению общественных организаций как в Украине, так и за границей, к решению проблем трудовых мигрантов.

Г.СЕЛЕЩУК сообщил, что, по подсчетам Христианского общества украинцев в Италии, общая сумма ежегодных переводов трудовых мигрантов в Украину составляет около 5 млрд. евро.

Первый заместитель председателя Украинского Всемирного Координационного Совета Михаил РАТУШНЫЙ также считает недопустимым взимать дополнительные налоги с украинских трудовых мигрантов. Кроме того, он убежден в необходимости открытия в Италии дополнительных украинских консульств.