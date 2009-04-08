США пытаются внедрить альтернативу доллару

Соединенные Штаты Америки пытаются внедрить альтернативу доллару в свою экономику, чтобы «отрезать» своих потребителей от импортных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валерий НОВИЦКИЙ.

По его словам, сейчас в США распространяется монетарный механизм, который использовался еще во времена Великой депрессии. «Отдельные регионы, отдельные штаты выпускают собственные деньги. Население покупает эти деньги по льготной цене, а потом ими рассчитывается в магазинах», – сказал В.НОВИЦКИЙ. При этом он отметил, что такими деньгами можно также погасить проценты по кредитам.

«Получается, что США призывают к либерализации торговли, открытию рынков, а на самом деле фактически отсекают своих национальных потребителей от массовых импортированных товаров», – утверждает эксперт. Такие деньги население тратит прежде всего в магазинах, и этим Америка проводит жесткий внутренний протекционизм, считает В. НОВИЦКИЙ.

Кроме того, он утверждает, что сегодня Америка проводит жесткую политику по долларизации экономик мира. «Политика США по наполнению долларами стран мира никогда раньше не была столь агрессивной», – считает эксперт.

По его словам, для США путем выхода из кризиса является финансирование собственного реального сектора. Создаются рабочие места в тех отраслях, которые будут перспективными и выведут экономику из кризиса.

«То, что в Украине не проводится технологическая политика, – это самый опасный фактор, который может привести государство к коллапсу», – считает В.НОВИЦКИЙ. По его мнению, отсутствие такой политики приведет к тому, что Украина после кризиса окажется глобальным аутсайдером.