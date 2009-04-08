ОАО «ВТБ Банк» увеличит уставный капитал на 0,770 млрд. грн. – до 2,928 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров 7 апреля 2009 года.

Увеличение уставного капитала планируется осуществить путем дополнительного закрытого (частного) размещения 7,700 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 0,10 грн. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Оплата дополнительно выпускаемых акций планируется в период с 30 апреля по 18 мая 2009 года включительно.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 28 млрд. 343 млн. 611 тыс. грн., обязательства – 25 млрд. 830 млн. 365 тыс. грн., собственный капитал – 2 млрд. 513 млн. 246 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 г. увеличился в 3,4 раза – до 2 млрд. 158 млн. 784 тыс. грн.

Чистая прибыль «ВТБ Банка» в 2008 г. увеличилась почти в 5 раз – до 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».