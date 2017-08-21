НБУ обещает либерализацию после вступления в силу нового закона "О валюте"

Национальный банк Украины готов предпринять ряд шагов по либерализации валютного регулирования сразу после вступления в силу закона "О валюте", разработанного и обнародованного регулятором для общественного обсуждения.

Читайте такжеНБУ смягчил ограничения: разрешил банкам покупать больше валюты

Как сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook, среди этих шагов - отмена индивидуальных лицензий для физических лиц, отказ от регистрации кредитов от нерезидентов и увеличение предельного срока для расчетов по экспортно-импортным контрактам (сейчас 180 дней).

В то же время, регулятор отметил, что полная либерализация возможна только после внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения предложения о законодательных изменениях, необходимых для внедрения либеральной модели валютного регулирования в стране, которые после обсуждения будут переданы на рассмотрение Национального совета реформ.