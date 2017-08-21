Рост стоимости автогаза, работа банков в минус и лидерство Украины в СНГ по легкости ведения бизнеса: экономические итоги недели (инфографика)

Банковская система Украины работает в минус. За 6 месяцев этого года 20 банков заработали 10,6 миллиардов гривен чистого убытка. Общий итог за полугодие - минус 1,85 миллиарда гривен.

Как говорится в исследовании Corestone Corp, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины (с учетом сезонного фактора) во II квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,4%. При этом по сравнению с I кварталом 2017 года рост ВВП составил 0,6%.

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Украина стала лидером среди стран СНГ по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business. К позитивным экономическим новостям можно также отнести рост экспорта из Украины в ЕС на 26,1%. В целом экспорт украинских товаров за І полугодие вырос на 24,2%, составив $20,6 млрд.

Среди мировых экономических новостей - Facebook запустил собственную торговую площадку Marketplace. На площадке пользователи из 17 стран Европы смогут продавать и покупать товары. Курс биткоина продолжает бить рекорды. В течение торгов на неделе стоимость криптовалюты поднималась до $4200. Компания Tesla Inc. впервые продала традиционные корпоративные облигации. Производитель электромобилей разместил облигации на сумму $1, 8 млрд.

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