Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2017 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Винницкой, Одесской, Сумской, Николаевской, Черкасской и Львовской областях – на 21%, 17,7%, 12,8%, 10,8%, 10,6%, 9,5% и 9,5% соответственно.

Оборот розничной торговли в июле 2017 года по сравнению с июнем увеличился на 6,7%, а с июлем 2016 года на 6,8%.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 362,596 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.