Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,44 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2544,3168 (21 августа – 2549,0401)

100 EUR – 2992,3710 (21 августа – 2992,5731)

10 RUR – 4,3021 (21 августа – 4,2941)

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Как сообщал УНИАН, 21 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,47/25,50 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,02/30,05 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4432 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 430 сделок на сумму 317,80 миллиона долларов.