Возврат депозитов в банки начнется не ранее 2010 года

Возврат депозитов физических лиц в банковскую систему начнется не ранее 2010 г., поскольку на восстановление доверия населения к банковской системе уйдет больше года. Такое мнение высказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

Как считает эксперт, банковская система должна ощущать сокращение ликвидности на протяжении всего 2009 г.

«Главными факторами оттока депозитов были недоверие к банковской системе со стороны физических и юридических лиц, а также снижение экономической активности и доходов. По нашему мнению, тенденция к оттоку депозитов из банковской системы будет сохраняться еще как минимум до конца нынешнего квартала», - говорит аналитик.

При этом Ю. БЕЛИНСКИЙ отмечает, что при общем сокращении оттока депозитов в марте по сравнению с февралем в 3 раза, у физических лиц сокращение в марте произошло только в 2 раза, что может означать менее оптимистическое отношение населения к банкам. «Такая ситуация может привести к продолжению оттока депозитов физических лиц вплоть до конца 2009 г.», - считает эксперт.

Он напомнил, что согласно уточненным данным Нацбанка, общий объем депозитов в гривне в марте сократился на 1,1% до 175 млрд. грн., а с начала года снижение составило уже 12,8%. При этом в марте депозиты физических лиц снизились на 2,4% (9,8% с начала года), а депозиты юридических лиц выросли на 0,6% (снижение с начала года 16,4%). Общий объем депозитов в иностранной валюте в марте сократился на 3,1% (с начала года на 11,5%) до 18,1 млрд. долл. США. При этом депозиты физических лиц в иностранной валюте за март сократились на 2,5% (на 12,7% с начала года), депозиты юридических лиц сократились на 4,3% (снижение на 9,1% с начала года). Таким образом, тенденция к оттоку депозитов из банковской системы продолжилась и в марте, однако темп снизился.