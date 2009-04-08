Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0450/8,1075, к 11:00 сузился спрэд 8,0550/8,0850, а к 12:00 цены упали до 8,0110/8,0275. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,0200/8,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе – УНИАН) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2395, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2395, а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2375. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2367/0,2381.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6900 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3150/1,3280. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6100/10,6985, к 11:00 цены установились на значениях 10,6230/10,6685, а к 12:00 ушли вниз - 10,5650/10,5930. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,5770/10,6225.