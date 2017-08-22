США замораживают активы китайских фирм из-за связей с КНДР - WSJ

Генеральная прокуратура США подготовила ряд мер против китайских компаний в связи с их торговыми связями с КНДР, пишет The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о пяти китайских компаниях, включая Dandong Zhicheng. Американские власти обвиняют их в закупках угля у Северной Кореи за доллары.

В мае Генпрокуратура США получила ордер суда на наложение временного ареста на активы данных компаний.

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Также отмечается, что ряд американских банков, через которые китайские компании проводили транзакции, предоставили отчеты об этих операциях прокуратуре. Газета добавляет, что это позволит федеральным властям США заморозить активы китайских компаний на постоянной основе и таким образом усилить давление на Китай.

Ранее Китай обвинил США в протекционизме из-за торгового расследования.