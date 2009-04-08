Отказ МВФ дать кредит в феврале - позитив для валютного рынка

Динамика валютного рынка за март показывает, что отказ Международного валютного фонда (МВФ) от предоставления второго транша кредита в феврале оказал позитивное влияние на украинский валютный рынок. Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказали аналитики «ING Bank Ukraine».

«Приостановка программы МВФ заставила Нацбанк больше экономить и меньше расходовать свои валютные резервы. В частности, столкнувшись с ограничениями на уровень валютных резервов, НБУ стал проводить более взвешенную валютную политику, что позволило значительно уменьшить панику на наличном рынке, так как вектор направленности валютных интервенций НБУ был изменен с импортеров на население», - сказано в комментарии.

По мнению аналитиков, даже административные меры, запрещающие публикацию банками рыночных обменных курсов, помогли несколько успокоить наиболее подверженный панике сегмент рынка.

В банке считают, что данные меры доказали свою эффективность в уменьшении паники на рынке даже при внешних неблагоприятных обстоятельствах: угрозе отказа МВФ от дальнейшего предоставления Украине кредита и политической нестабильности. «В случае если Украина получила бы транш в феврале, мы полагаем, что политика интервенций могла бы быть менее продуманной и низкоэффективной», - считают аналитики «ING Bank Ukraine».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 г. одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе т.г. в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Отказ МВФ предоставить второй транш кредита в феврале оказал позитивное влияние на валютный рынок - аналитики

Киев. 8 апреля. УНИАН. Динамика валютного рынка за март показывает, что отказ Международного валютного фонда (МВФ) от предоставления второго транша кредита в феврале оказал позитивное влияние на украинский валютный рынок. Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказали аналитики «ING Bank Ukraine».

«Приостановка программы МВФ заставила Нацбанк больше экономить и меньше расходовать свои валютные резервы. В частности, столкнувшись с ограничениями на уровень валютных резервов, НБУ стал проводить более взвешенную валютную политику, что позволило значительно уменьшить панику на наличном рынке, так как вектор направленности валютных интервенций НБУ был изменен с импортеров на население», - сказано в комментарии.

По мнению аналитиков, даже административные меры, запрещающие публикацию банками рыночных обменных курсов, помогли несколько успокоить наиболее подверженный панике сегмент рынка.

В банке считают, что данные меры доказали свою эффективность в уменьшении паники на рынке даже при внешних неблагоприятных обстоятельствах: угрозе отказа МВФ от дальнейшего предоставления Украине кредита и политической нестабильности. «В случае если Украина получила бы транш в феврале, мы полагаем, что политика интервенций могла бы быть менее продуманной и низкоэффективной», - считают аналитики «ING Bank Ukraine».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 г. одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе т.г. в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Отказ МВФ предоставить второй транш кредита в феврале оказал позитивное влияние на валютный рынок - аналитики

Киев. 8 апреля. УНИАН. Динамика валютного рынка за март показывает, что отказ Международного валютного фонда (МВФ) от предоставления второго транша кредита в феврале оказал позитивное влияние на украинский валютный рынок. Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказали аналитики «ING Bank Ukraine».

«Приостановка программы МВФ заставила Нацбанк больше экономить и меньше расходовать свои валютные резервы. В частности, столкнувшись с ограничениями на уровень валютных резервов, НБУ стал проводить более взвешенную валютную политику, что позволило значительно уменьшить панику на наличном рынке, так как вектор направленности валютных интервенций НБУ был изменен с импортеров на население», - сказано в комментарии.

По мнению аналитиков, даже административные меры, запрещающие публикацию банками рыночных обменных курсов, помогли несколько успокоить наиболее подверженный панике сегмент рынка.

В банке считают, что данные меры доказали свою эффективность в уменьшении паники на рынке даже при внешних неблагоприятных обстоятельствах: угрозе отказа МВФ от дальнейшего предоставления Украине кредита и политической нестабильности. «В случае если Украина получила бы транш в феврале, мы полагаем, что политика интервенций могла бы быть менее продуманной и низкоэффективной», - считают аналитики «ING Bank Ukraine».

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 г. одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе т.г. в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.