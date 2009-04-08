"Проминвестбанк" планирует реорганизоваться в ОАО

"Проминвестбанк" намерен провести реорганизацию из ЗАО в ОАО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров, проведение которого запланировано на 21 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему законодательству Украины банки, созданные в форме ЗАО или ООО, обязаны до 4 октября 2009 года реорганизоваться в ОАО.

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 г лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 157 банков - акционерные общества (121 банк - открытые акционерные общества, 36 банков - закрытые акционерные общества), 28 банков являются обществами с ограниченной ответственностью.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья Матвиенко – 5,2%, другие акционеры – 5%.