НБУ выявил нарушения со стороны банков при использовании валюты

Национальный банк Украины (НБУ) выявил со стороны коммерческих банков нарушение условий участия в спецаукционах, в частности нарушение порядка использования приобретенной на аукционах валюты.

Об этом говорится в письме НБУ банкам от 8 апреля №13-121/2252-5955, текстом которого располагает УНИАН.

«По результатам проверки уполномоченных банков по вопросам использования купленной на валютных аукционах иностранной валюты с целью погашения задолженности клиентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, Национальный банк Украины выявил нарушения со стороны уполномоченных банков условий проведения валютных аукционов и процедуры использования купленной на валютном аукционе иностранной валюты», - говорится в документе.

В частности, по информации НБУ, некоторые банки (названия банков-нарушителей не указываются, также не указывается их количество - УНИАН), принимавшие участие в спецаукционах, покупали валюту для погашения задолженности, которая возникает по кредитным линиям и по соглашениям, в том числе дополнительным, заключенным после 15 октября 2008 года. Также некоторые банки направляли приобретенную валюту не на погашение задолженности по кредитным договорам, а на другие цели. Банки, которые имеют разветвленную сеть структурных подразделений, недостаточно обеспечивали потребности клиентов в иностранной валюте на региональном уровне.

Кроме того, проверка НБУ установила, что в некоторых банках осуществление операций по погашению задолженности по кредитным договорам сопровождалось взиманием комиссии, что категорически запрещено. Также установлено, что иногда курс продажи клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, значительно превышал курс аукциона.

В своем письме Нацбанк отмечает, что уполномоченным банкам необходимо провести внутреннюю проверку всех операций, проведенных банком по результатам участия в валютном аукционе, и в случае выявления фактов нарушений вернуть Нацбанку иностранную валюту, которая куплена с нарушением установленного порядка.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.