Наличный курс гривни может приблизиться к официальному

В случае если Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время возобновит свою кредитную программу, можно ожидать дальнейшего укрепления гривни и приближения рыночного обменного курса к официальному на уровне 7,70 грн./долл. США уже в течение 1-1,5 месяца.

Об этом говорится в комментарии аналитиков «ING Bank Ukraine», переданном УНИАН.

«На текущей неделе продолжилось укрепление гривни и курс большинства рыночных сделок уже вплотную подошел к 8,00 грн./долл. США – целевому курсу, установленному НБУ несколько недель назад. Мы полагаем, что новости о том, что миссия МВФ сегодня возвращается в Украину, так как Президент и премьер-министр пообещали, что парламент на этой неделе примет все необходимые антикризисные законопроекты, стимулировали рост предложения иностранной валюты и уменьшили спрос на нее», - сказано в комментарии.

Кроме того, ожидаемое укрепление гривни заставило спекулятивных инвесторов увеличить предложение иностранной валюты, отмечают эксперты банка.

По их мнению, уже в ближайшие 2-3 недели тенденции обменного курса на валютном рынке на следующие пять месяцев станут очевидными. Они будут зависеть от результатов голосования в Верховной Раде на текущей неделе и решения МВФ относительно возобновления предоставления Украине кредита.

Решение НБУ об установлении лимита валютной позиции банков может также усилить тенденцию укрепления гривни в этот период.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила, что сегодня вечером премьер планирует встретиться с представителями миссии МВФ, которые уже прибыли в Украину.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 г. одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе т.г. в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Миссия МВФ начнет работать в Украине в четверг, 9 апреля.