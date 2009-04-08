ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» (ЕБРФ) реорганизован в ОАО.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в сегодняшнем номере «Урядового курьера».

Согласно предоставленной информации, с 11 марта 2009 года изменена организационно-правовая форма банка из ЗАО в ОАО, а с 16 марта ОАО «Европейский банк рационального финансирования» внесен в Государственный реестр банков.

Справка УНИАН. ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» основан в ноябре 1993 года.

По состоянию на 1 января 2009 года активы банка составляли 283,310 млн. грн., собственный капитал – 189,928 млн. грн., уставный капитал – 153 млн. грн.

В 2008 году банк получил прибыль 1,898 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 января т.г. акционерами ЗАО "ЕБРФ" являлись Александр ШЕПЕЛЕВ, прямое владение – 16,39%, опосредованное – 36,48%, а также Галина ШЕПЕЛЕВА, прямое владение – 36,48%, опосредованное – 56,77%.