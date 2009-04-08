Программу сотрудничества с МВФ рассмотрят в ближайшее время

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в ходе работы в Украине миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая начинается завтра, программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю. ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с главой миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

В ходе встречи стороны отметили плодотворность проведенной в последние недели работы по продолжению диалога о сотрудничестве между МВФ и Украиной.

Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ подчеркнула, что в МВФ были рады получить заверения от правительства Украины и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что программа будет выполняться по плану.

«Мы готовы продолжить дискуссию и надеемся, что все те усилия, которые мы приложили в последние недели и месяцы, принесут результаты», - сказала она.

Глава миссии МВФ подчеркнула, что на сегодняшний день украинской стороной выполнен ряд необходимых действий для продолжения сотрудничества, и выразила надежду, что на следующей неделе Верховной Раде все же удастся принять ряд важных решений для успешного продолжения этого сотрудничества.

В свою очередь премьер-министр Украины отметила, что правительство за последние несколько недель приняло все меры для того, чтобы, несмотря на политический кризис, принять ряд решений для возобновления сотрудничества с МВФ, в частности в вопросе сбалансирования финансовых потоков.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня правительству довольно сложно выполнять доходную часть бюджета.

«Действительно, каждый месяц – это борьба за то, чтобы бюджет был выполнен», - подчеркнула она.

Присутствовавший на встрече глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ сообщил, что на сегодняшний день вопрос рекапитализации банков находится на финальной стадии решения. «Мы выходим на финишную прямую по рекапитализации и будем конкретно рассматривать рекапитализацию тех или иных банков. Вопрос в том, кому доверить управление этими банками, чтобы рекапитализация не прошла даром», - сказал он.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

31 марта ВР рассматривала пакет антикризисных законопроектов, позволяющих получить второй транш кредита МВФ.

Так, Верховная Рада приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия.

В то же время парламент отказался включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" ущерба при реализации импортного газа в 2009 году (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217).

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.