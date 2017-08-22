ТОП-100 госкомпаний в 2016 году вырвались из убытков

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 миллиардов гривень.

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Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам эффективного управления и приватизации государственных предприятий, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Что касается результатов 2016 года, то чистая прибыль достигла 26,4 миллиарда гривень. Это большой шаг вперед по сравнению с 2015 годом. По результатам 2015 года убытки достигали 53 миллиардов гривень", - сказал он.

При этом Нефедов сообщил, что балансовая стоимость промышленных предприятий из рейтинга ТОП-100 (без учета банков) составляет 1,4 триллиона гривень.

"Конечно, 26 миллиардов по сравнению с 1,4 триллиона гривень – это совсем не тот показатель, которым можно гордиться…. Понятно, что отдача от этих активов очень низкая", - отметил замминистра, добавил, что наиболее прибыльными компаниями являются НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", КБ "Южное", Администрация морских портов Украины и "Укргидроэнерго".

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, прибыль ТОП-100 госкомпаний в январе-сентябре 2016 года выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 40 миллиардов гривень. Общая балансовая стоимость госактивов за этот период оценивалась на уровне 1,351 триллиона гривень. Рост прибыли был обеспечен за счет энергетической и транспортной сфер.