ГЛАВНОЕ на 8 апреля (вечер)

Сотрудничество с МВФ

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ прилетела в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

7 апреля представительство МВФ в Украине проинформировало, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 9 апреля. При этом в представительстве не сообщили, когда именно прилетит делегация и состав делегации.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на будущей неделе будут реализованы все шаги, необходимые для полноценного пересмотра программы сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с послами стран "большой восьмерки", пограничных государств и представителем Европейской комиссии.

«Надеюсь, ближайшие 3-4 дня должны быть достаточно результативными, чтобы на будущей неделе мы завершили обеспечение пересмотра программы - сделали по крайней мере на уровне правительственных и парламентских решений все необходимое для того, чтобы пересмотреть программу с МВФ и возобновить соответствующие транши», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря об экономической ситуации в Украине и реализации антикризисных мер, он назвал «самой большой проблемой» стабилизацию государственных финансов. Речь идет о «не вполне реалистичных» показателях, заложенных правительством в госбюджет на 2009 год; неотложной необходимости в сбалансировании Пенсионного фонда и бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

По убеждению Президента, принятые Кабмином бюджетные показатели собственно и привели к завышенному приблизительно на 50 млрд. грн. дефициту бюджета. «Это главная проблема корректировки государственного бюджета 2009 года, это главный ключ к теме урегулирования последствий кризиса», - считает он. В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, в ближайшее время «мы найдем равновесие в банковской системе» Украины, ведь уже сейчас темпы оттока депозитов резко сократились.

Глава государства обратил отдельное внимание на то, что в Украине наблюдаются определенные тенденции к замедлению темпов углубления экономического кризиса. Он, в частности, отметил, что на протяжении последних нескольких недель уменьшилось, по сравнению с декабрем-январем, количество сокращений работников. «Статистика дает основания говорить, что тенденции, которые были в экономических секторах 3-4 месяца назад, очевидно, замедляются», - сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время отметив - сказать уже сегодня, что ситуация полностью стабилизировалась по большинству секторов, «еще трудно». Самыми сложными в этом плане остаются отрасли, продукция которых ориентирована на экспорт, сказал он.

В контексте реализации дальнейшей эффективной антикризисной политики Президент отметил: «В ближайшие 10 дней, прежде всего, мы должны провести надлежащую работу по обеспечению сбалансированности государственных финансов в самом широком смысле».

Правительство должно сформировать «четкую, ясную, жесткую бюджетную позицию», ведь именно от этого зависят уровень инфляции в 2009 году и состояние обеспечения социальных стандартов, отметил Президент. «Убежден, если правительство будет действовать последовательно, профессионально и публично, мы выйдем из кризиса с эффективными правильными уроками», - сказал Президент.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в ходе работы в Украине миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая начинается завтра, программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю. ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с главой миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

В ходе встречи стороны отметили плодотворность проведенной в последние недели работы по продолжению диалога о сотрудничестве между МВФ и Украиной.

Д. ПАЗАРБАЗИОЛУ подчеркнула, что в МВФ были рады получить заверения от правительства Украины и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что программа будет выполняться по плану.

«Мы готовы продолжить дискуссию и надеемся, что все те усилия, которые мы приложили в последние недели и месяцы, принесут результаты», - сказала она.

Глава миссии МВФ подчеркнула, что на сегодняшний день украинской стороной выполнен ряд необходимых действий для продолжения сотрудничества, и выразила надежду, что на следующей неделе Верховной Раде все же удастся принять ряд важных решений для успешного продолжения этого сотрудничества.

В свою очередь премьер-министр Украины отметила, что правительство за последние несколько недель приняло все меры для того, чтобы, несмотря на политический кризис, принять ряд решений для возобновления сотрудничества с МВФ, в частности в вопросе сбалансирования финансовых потоков.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня правительству довольно сложно выполнять доходную часть бюджета.

«Действительно, каждый месяц – это борьба за то, чтобы бюджет был выполнен», - подчеркнула она.

Присутствовавший на встрече глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ сообщил, что на сегодняшний день вопрос рекапитализации банков находится на финальной стадии решения. «Мы выходим на финишную прямую по рекапитализации и будем конкретно рассматривать рекапитализацию тех или иных банков. Вопрос в том, кому доверить управление этими банками, чтобы рекапитализация не прошла даром», - сказал он.

В случае если Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время возобновит свою кредитную программу, можно ожидать дальнейшего укрепления гривни и приближения рыночного обменного курса к официальному на уровне 7,70 грн./долл. США уже в течение 1-1,5 месяца.

Об этом говорится в комментарии аналитиков «ING Bank Ukraine», переданном УНИАН.

«На текущей неделе продолжилось укрепление гривни и курс большинства рыночных сделок уже вплотную подошел к 8,00 грн./долл. США – целевому курсу, установленному НБУ несколько недель назад. Мы полагаем, что новости о том, что миссия МВФ сегодня возвращается в Украину, так как Президент и премьер-министр пообещали, что парламент на этой неделе примет все необходимые антикризисные законопроекты, стимулировали рост предложения иностранной валюты и уменьшили спрос на нее», - сказано в комментарии.

Кроме того, ожидаемое укрепление гривни заставило спекулятивных инвесторов увеличить предложение иностранной валюты, отмечают эксперты банка.

По их мнению, уже в ближайшие 2-3 недели тенденции обменного курса на валютном рынке на следующие пять месяцев станут очевидными. Они будут зависеть от результатов голосования в Верховной Раде на текущей неделе и решения МВФ относительно возобновления предоставления Украине кредита.

Решение НБУ об установлении лимита валютной позиции банков может также усилить тенденцию укрепления гривни в этот период.

Финансовые новости

Национальный банк Украины (НБУ) планирует проводить спецаукционы по продаже валюты на постоянной основе каждую среду и при необходимости – в пятницу.

Об этом говорится в письме НБУ банкам от 8 апреля №13-121/2252-5955, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины планирует проводить валютные аукционы на регулярной основе каждую среду, при необходимости – в пятницу по неизменному курсу (7,8 грн./долл. – УНИАН)», – сказано в документе.

На спецаукционе, который состоялся сегодня, 8 апреля, Национальный банк Украины продал 31,568 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 42 банка.

Нацбанк объявил о проведении следующих спецаукционов 8 и 10 апреля т.г.

Национальный банк Украины (НБУ) выявил со стороны коммерческих банков нарушение условий участия в спецаукционах, в частности нарушение порядка использования приобретенной на аукционах валюты.

Об этом говорится в письме НБУ банкам от 8 апреля №13-121/2252-5955, текстом которого располагает УНИАН.

«По результатам проверки уполномоченных банков по вопросам использования купленной на валютных аукционах иностранной валюты с целью погашения задолженности клиентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, Национальный банк Украины выявил нарушения со стороны уполномоченных банков условий проведения валютных аукционов и процедуры использования купленной на валютном аукционе иностранной валюты», - говорится в документе.

В частности, по информации НБУ, некоторые банки (названия банков-нарушителей не указываются, также не указывается их количество - УНИАН), принимавшие участие в спецаукционах, покупали валюту для погашения задолженности, которая возникает по кредитным линиям и по соглашениям, в том числе дополнительным, заключенным после 15 октября 2008 года. Также некоторые банки направляли приобретенную валюту не на погашение задолженности по кредитным договорам, а на другие цели. Банки, которые имеют разветвленную сеть структурных подразделений, недостаточно обеспечивали потребности клиентов в иностранной валюте на региональном уровне.

Кроме того, проверка НБУ установила, что в некоторых банках осуществление операций по погашению задолженности по кредитным договорам сопровождалось взиманием комиссии, что категорически запрещено. Также установлено, что иногда курс продажи клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, значительно превышал курс аукциона.

В своем письме Нацбанк отмечает, что уполномоченным банкам необходимо провести внутреннюю проверку всех операций, проведенных банком по результатам участия в валютном аукционе, и в случае выявления фактов нарушений вернуть Нацбанку иностранную валюту, которая куплена с нарушением установленного порядка.

"Проминвестбанк" намерен провести реорганизацию из ЗАО в ОАО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров, проведение которого запланировано на 21 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему законодательству Украины банки, созданные в форме ЗАО или ООО, обязаны до 4 октября 2009 года реорганизоваться в ОАО.

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2009 г лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 157 банков - акционерные общества (121 банк - открытые акционерные общества, 36 банков - закрытые акционерные общества), 28 банков являются обществами с ограниченной ответственностью.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0450/8,1075, к 11:00 сузился спрэд 8,0550/8,0850, а к 12:00 цены упали до 8,0110/8,0275. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,0200/8,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок (на аукционе – УНИАН) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2395, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2395, а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2375. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2367/0,2381.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6900 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3150/1,3280. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6100/10,6985, к 11:00 цены установились на значениях 10,6230/10,6685, а к 12:00 ушли вниз - 10,5650/10,5930. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,5770/10,6225.

НБУ установил на 9 апреля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 8 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1018.7870 (на 8 апреля – 1020.6350)

10 RUR – 2.2796 (на 8 апреля – 2.3065)

Новости транспорта и связи

Вступили в силу Правила предоставления услуг почтовой связи в новой редакции.

Как сообщили сегодня УНИАН в Госадминистрации связи, соответствующее постановление № 270 принято Кабинетом министров Украины 5 марта 2009 г.

По данным заместителя министра транспорта и связи - главы Государственной администрации связи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО, документ был «подготовлен Минтрансвязи по собственной инициативе».

Замминистра отметил, что коренной пересмотр действующих ранее Правил предоставления услуг почтовой связи (правительственное постановление от 17.08.2002 № 1155) был обусловлен прежде всего изменениями в отечественном законодательном поле.

«Нормативно-правовой документ в новой редакции учитывает также потребности, требования и пожелания пользователей относительно услуг почтовой связи мирового уровня качества и защиты их прав, а также выдвигает повышенные требования к деятельности субъектов ведения хозяйства в этой сфере», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Новые Правила предоставления услуг почтовой связи определяют, в частности, перечень социально значимых универсальных услуг почтовой связи; обязательства операторов почтовой связи; виды, категории и разряды почтовых отправлений, категории почтовых переводов; размеры и предельную массу почтовых отправлений; перечень разрешенного и запрещенного к пересылке в почтовых отправлениях вложения; порядок адресования, принятия, доставки и вручения почтовых отправлений, почтовых переводов; порядок оплаты услуг почтовой связи; сроки хранения почтовых отправлений, почтовых переводов в объектах почтовой связи; права, обязанности и ответственность пользователей услуг почтовой связи, ответственность операторов почтовой связи.

Документ также предусматривает возможность предоставления услуг по пересылке приоритетных почтовых отправлений. Это отвечает требованиям Конвенции Всемирного почтового союза и позволяет предоставлять пользователям новый вид услуги значительно более высокого качества.

Правила предоставления услуг почтовой связи в новой редакции дополнены новым разрядом почтовых отправлений – “избирательные”. Это почтовые отправления Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий, по выборам народных депутатов Украины, президента Украины, комиссий по всеукраинскому референдуму, которые принимаются для пересылки в период проведения соответствующих выборов.

Среди новаций в новых правилах - возможность пересылки почтовых отправлений наземным, водным или воздушным транспортом или комбинированно (раньше – только наземным и воздушным).

Отныне адресату сообщается о поступлении адресованного ему почтового отправления, почтового перевода по телефону, указанному отправителем на почтовом отправлении, бланке почтового перевода, или по соответствующему сообщению.

Новые правила содержат перечень вложения, запрещенного к пересылке во внутренних и международных почтовых отправлениях, количество экземпляров списков и необходимость представления их в электронном виде; определяется согласно законодательству порядок оплаты услуг почтовой связи; устанавливается режим работы объектов почтовой связи (раньше для этого требовалось согласование с местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления).

Документ также прописывает единые требования относительно порядка организации предоставления услуг почтовой связи в соответствии с национальным законодательством в части предоставления социально значимых универсальных услуг почтовой связи.

«Реализация Правил предоставления услуг почтовой связи в новой редакции будет способствовать и более широкому удовлетворению потребностей пользователей, и более эффективной деятельности предприятий, в частности, по внедрению новейших технологий и улучшению производственных процессов», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Правила предоставления услуг почтовой связи в новой редакции вступили в силу 6 апреля 2009 года.

Строительство

Схема финансирования достройки жилья позволит ввести 1,1 млн. квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Сергей МОСКАЛЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

По его словам, 1 млрд. грн. (в 2008 году ГИУ выпустило ценные бумаги на эту сумму – УНИАН) дает возможность достроить 250 тыс. кв. м жилья, а при введении домов в эксплуатацию будет получено 1,1 млн. кв. м (16 тыс. квартир).

С.МОСКАЛЕНКО отметил, что схема финансирования достройки жилья заключается в привлечении средств от инвесторов и передаче их банкам-партнерам ГИУ (только госбанки). После проведения конкурса с элементами аукциона среди застройщиков застройщик аккредитуется в ГИУ и банках, а средства проходят через Фонд финансирования строительства (ФФС).

Заместитель председателя ГИУ пояснил, что финансирование через ФФС – это единственная форма, при которой инвестор (застройщик), перечисляя средства, включает в счет налог на добавленную стоимость.

С.МОСКАЛЕНКО отметил, что кредит банкам-партнерам предоставляется на срок до 2,5 лет. После ввода дома в эксплуатацию ГИУ выкупает у банка часть финансового кредита, таким образом рефинансируя банк.

Кроме того, схема предусматривает снижение налогового давления через распространение механизма налогового кредита на расходы, понесенные на строительство жилья.

По словам первого зампредседателя ГИУ, для граждан предусматриваются ипотечные кредиты в гривнах на 5-30 лет под 14,6% годовых. Ежемесячный платеж по кредиту составит 2,8 тыс. грн. для Киева (при цене 4,8 тыс. грн. за кв. м) и 2,2-2,6 тыс. грн. – для жителей Севастополя и областных центров.

«Мы зарегистрировали эмиссию и надеемся, что после этого совещания мы по доброй воле Ощадбанка, «Укрэксимбанка» и Нацбанка начнем конкурс по поиску инвестора», – добавил С.МОСКАЛЕНКО.

Новости ТЭК

Американский концерн Holtec Іnternational предлагает увеличить сметную стоимость сооружения хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа на промплощадке Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) с 200 до 400 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе парламентских слушаний в Верховной Раде сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН.

«Получена тревожная информация, что подрядчик опять во время проектирования увеличивает цену объекта в два раза - с 200 до 400 млн. евро», - сказа С. ПАРАШИН.

При этом он отметил, что украинская сторона не должна соглашаться на предложенное увеличение стоимости проекта.

«Это чрезвычайно важный момент, по которому Украина должна занять жесткую позицию. Дальнейшее повышение цен не возможно», - сказал замсекретаря СНБО.

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не повышать до 1 июля тарифы на электроэнергию предприятиям горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, такая рекомендация содержится в принятом на сегодняшнем заседании постановлении, которым продлевается действие ряда норм постановления №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе».

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил представление в Конституционный Суд Украины о неконституционности постановления Верховной Рады Украины о назначении выборов Президента на 25 октября этого года.

Об этом сообщила во время брифинга заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Конституционном Суде, Представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

«Президент Украины просит Конституционный Суд рассмотреть вопрос о неконституционности постановления Верховной Рады Украины от 1 апреля 2009 года №1214-VІ», – цитирует М.СТАВНИЙЧУК пресс-служба Президента Украины.

Также В.Ющенко просит КС признать неконституционной часть первую статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Учитывая особое общественное и конституционно-правовое значение этого вопроса, Глава государства просит Конституционный Суд рассмотреть это представление безотлагательно (рассмотрение на протяжении месяца).

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что в соответствии со статьей 85 Конституции Украины Верховная Рада назначает выборы Президента Украины в сроки, предусмотренные Конституцией (ст.103 Конституции определяет, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины).

При этом М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что и спикер Верховной Рады, и вице-спикер делали заявления, а также были договоренности внутри парламента, которые подтверждали, что очередные президентские выборы должны быть проведены именно в этот срок, с учетом того, что Виктор ЮЩЕНКО вступил в должность, принеся присягу 23 января 2005 года.

Следовательно, очередные выборы должны состояться 17 января 2010 года. Эта дата, по ее словам, была подтверждена публично и спикером, и профильным комитетом Верховной Рады. «Такой подход был на протяжении трех месяцев 2009 года», – констатировала М.СТАВНИЙЧУК.

Комментируя решение парламента, М.СТАВНИЙЧУК обратила внимание на правовую аргументацию принятого 1 апреля постановления. В частности, впервые парламент при принятии постановления о назначении очередных выборов Президента руководствовался статьей 58 Конституции, которая не имеет никакого отношения к определению даты выборов, а также ссылалась на пункт 7 части первой статьи 85 Конституции (полномочия Верховной Рады назначать выборы) и статью 16 и части первую и вторую статьи 17 Закона «О выборах Президента Украины».

«Анализируя ситуацию вокруг этих правовых положений, хотела бы обратить внимание на то, что Верховная Рада при назначении очередных выборов руководствуется сроками, четко предусмотренными частью 5 статьи 103 Конституции (очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины). Но в правовом обосновании соответствующего постановления вы не найдете этого положения», - сказала М.СТАВНИЙЧУК. Следовательно, это дает основания Президенту Украины говорить о неконституционности постановления.

Кроме того, по словам М.СТАВНИЙЧУК, статья 104 Конституции четко устанавливает начало полномочий Президента – не позже, чем через тридцать дней после объявления результатов выборов, и после принятия присяги на торжественном заседании парламента. Этот аргумент также использован при обосновании неконституционности постановления как такого, что не учитывает положения статьи 104.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что редакция части 5 статьи 103 вступила в силу с 1 января 2006 года, и должна применяться ко всем последующим очередным выборам главы государства.

Однако Верховная Рада, назначая выборы на октябрь, игнорировала факт вступления в силу Закона от 8 декабря 2004 года № 2222 «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Кроме того, Верховная Рада в этом решении сослалась на статьи 16 и 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которые основываются на старом порядке определения даты выборов Президента.

М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что изменения в данный Закон должна была внести Верховная Рада безотлагательно после того, как были приняты изменения к Конституции, однако не сделала это с 2004 года и доныне.

"Верховная Рада нарушает правовой порядок, который существует в государстве», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, также нельзя согласиться со ссылкой в постановлении на статью 58 Конституции, по которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

«Нет в переходных положениях ни одного предостережения относительно применения старого порядка проведения выборов. Потому для самостоятельного юридического факта назначения выборов на момент принятия такого решения должны примениться положения действующей редакции Конституции Украины», – сказала заместитель Главы Секретариата, добавив, что при таком подходе и действующий Президент должен был бы быть наделен таким объемом полномочий, как в предыдущей редакции Конституции.

«Поскольку признаки неконституционности решения парламента явные и очевидные, глава государства обратился в Конституционный Суд с соответствующим конституционным представлением», – резюмировала М.СТАВНИЙЧУК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает возможность переформатирования коалиции или подтверждения наличия существующей с одновременным назначением нового состава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с дипломатами стран "большой восьмерки" (G8).

Президент напомнил, что обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой дать ответ, есть ли в парламенте большинство. Он отметил, что до принятия КС решения по этому представлению парламент должен возобновить нормальную работу и принимать необходимые антикризисные законы.

По мнению В.ЮЩЕНКО, есть три возможных варианта разрешения политического кризиса в Верховной Раде.

Так, В.ЮЩЕНКО считает, что действующая коалиция может собрать 226 подписей народных депутатов, и таким образом подтвердить свое существование согласно требованиям Конституции. После этого эта коалиция должна принять решение о назначении нового премьер-министра и правительства.

Вторым вариантом В.ЮЩЕНКО назвал переформатирование коалиции.

«Я не исключаю возможности переформатирования коалиции, речь идет о присоединении к коалиции или коммунистов, или Партии регионов. Возможно, это маловероятно, но я говорю о шагах, которые предусматривает Конституция», - сказал Президент.

По его словам, если события будут развиваться ни по первому, ни по второму сценарию, остается лишь один выход – объявление досрочных парламентских выборов.

«Оппозиция настаивает сразу на третьем варианте, но я убежден, что существуют и первые два», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив: чтобы определиться, какой вариант больше подходит действующему парламенту, осталось немного времени – до решения Конституционного Суда.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что для общества лучшим вариантом было бы проведение досрочных парламентских выборов.

Президент также заметил, что сегодня в парламенте есть коалиция, у которой нет 226 голосов, что противоречит положениям Конституции, предусматривающей существование «коалиции большинства».

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что коалиция после своего создания не сформировала правительство и не назначила премьер-министра в отведенные Основным Законом сроки. Потому он считает, что разрешить парламентский кризис можно лишь с помощью одного из трех вышеперечисленных способов.

Новости для киевлян Генеральная прокуратура Украины по ходатайству прокуратуры города Киева 27 марта внесла в Верховный Суд Украины кассационное представление об отмене судебных постановлений, которыми отказано в удовлетворении иска прокурора о признании не действительным решения Киевсовета "О вопросе создания ландшафтного заповедника местного значения "Жуков остров".

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 27 февраля Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление суда апелляционной инстанции об удовлетворении иска прокуратуры Киева об отмене решения Киевсовета № 162/1996 (принятого еще в 2007 году - УНИАН) «О вопросе создания ландшафтного заповедника местного значения «Жуков остров» (в соответствии с которым площадь заповедника искусственно уменьшена с 1 794,6 га до 196 га), и тем самым оставлено в силе решение Хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска.

Прокуратура столицы, проявляя последовательность в защите государственных интересов, инициировала перед Генпрокуратурой вопрос об обжаловании незаконных судебных решений по указанному делу в Верховном Суде.

21 апреля Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА проведет общественное обсуждение проекта новой редакции Правил застройки Киева.

Согласно обнародованному объявлению, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН, заседание состоится в 10.00 в актовом зале данного управления (ул. Крещатик, 32, второй этаж).

К участию в обсуждении приглашаются представители районных администраций столицы, депутаты районных советов и Киевсовета, общественные организации, представители профессиональной общественности и другие лица.

Общественным организациям и физическим лицам для участия в обсуждении необходимо до 20 апреля включительно подать заявление на имя и.о. начальника Главархитектуры Сергея БРОНЕВИЦКОГО с обязательным указанием в нем фамилий представителей общественности.

С материалами проекта новой редакции Правил застройки столицы можно ознакомиться на сайте КГГА на странице ГУ градостроения, архитектуры и дизайна.

АЭК «Киевэнерго» направила письмо в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением досрочно завершить отопительный сезон в связи с устойчиво теплой погодой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Киевэнерго» отмечает, что согласно нормам, при среднесуточной температуре окружающей среды выше 8°С на протяжении трех дней компания завершает отопительный сезон после принятия соответствующего решения КГГА. При этом «Киевэнерго» технически готово к завершению отопительного сезона.

«Сегодня компания работает на технологическом минимуме при наименьшей возможной температуре теплоносителя на выходе коллекторов - 65°С. Снизить температуру еще ниже, несмотря на теплую весеннюю погоду, не позволяют технические особенности теплоснабжения в Киеве, поскольку

"Киевэнерго" одновременно отпускает тепловую энергию и для подогрева воды киевлянам», - говорит технический директор АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

По его словам, продолжительность отключения потребителей от теплоснабжения составит от трех до пяти дней, в зависимости от мощности тепловых источников.

«В первую очередь, производится отключение жилого сектора. Социальная сфера: больницы, детсады, школы – отключаются от тепла только после обращения с такой просьбой их руководства», - уточнил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

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