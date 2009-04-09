Евро в мире падает к иене

Курс единой европейской валюты падает по отношению к иене до минимального значения за последнюю неделю, сообщает k2kapital..

Среди негативных факторов, которые влияют на настроение инвесторов, можно отметить ожидания публикации доклада по объему промышленного производства в Германии в феврале с.г. В частности, аналитики ожидают, что данный показатель упадет на 3%.

На курс японской валюты сегодня оказывают также макроэкономические данные. В частности, правительство Японии сообщило, что объем промышленных заказов в феврале неожиданно вырос на 1,4%, притом что аналитики ожидали падения показателя на 6,9%.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 132,5 иены, а не 132,58 иены, как в предыдущую сессию.

Курс японской валюты по отношению к американской составляет 99,86 иены за доллар против 99,83 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3265 долл. за евро против 1,3282 долл. в торговую сессию накануне.