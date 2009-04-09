Цены на золото выросли

Торги золотом в Нью-Йорке на COMEX в среду завершились небольшим ростом цен, сообщает k2kapital..

По итогам торгов фьючерсы на поставку в июне выросли в цене на 2.60 долл. за унцию – до 885.90 долл. за унцию и торговалось в течении сессии в диапазоне от 878.40 долл. до 890.05 долл.

Майские фьючерсы на серебро подорожали до 12.34 долл. (+13 центов) за унцию и торговались в течение сессии в диапазоне от 12.15 долл. до 12.47 долл..