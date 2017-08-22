Нацбанк ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2545,1704 (22 августа – 2544,3168)

100 EUR – 2995,9201 (22 августа – 2992,3710)

10 RUR – 4,3110 (22 августа – 4,3021)

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,45/25,47 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,91/29,94 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4517 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 318,26 миллиона долларов.